EE.UU. intenta intimidar a magistrados venezolanos: presidente del TSJ

El presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (TSJ), Maikel Moreno, dijo que las sanciones que le impuso a él y a otros siete magistrados el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, procuran "intimidar" a los jueces para "mellar" la independencia del Poder Judicial.



"El Gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica intenta coaccionar e intimidar la conciencia de los magistrados del máximo órgano judicial de la República Bolivariana de Venezuela para así imponer una agenda al margen de las leyes y del proceso democrático en nuestro país", dijo Moreno.



El magistrado leyó un comunicado ante periodistas desde la sede del TSJ en Caracas en el que señala que "los propósitos imperiales movidos por intereses oscuros pretenden mellar la independencia del Poder Judicial para así tomar control de la administración de justicia".



Señaló que los magistrados no aceptan "la imposición e intervención de gobierno extranjero alguno" en competencias que son "exclusivas" del TSJ.



Dijo que "el acto arbitrario" del Departamento del Tesoro de EEUU "viola los derechos fundamentales de los magistrados al imponer sanciones unilaterales de carácter administrativo que solo, y a la luz del derecho internacional, pueden ser decretados por instancias judiciales y cumpliendo (...) con el debido proceso y derecho a la defensa".



En este sentido, dijo, denuncia las acciones de Estados Unidos e insta "a que las instancias judiciales del mundo rechacen por su ilegalidad e ilegitimidad" estas sanciones.



"Permaneceremos atentos a que el estado democrático y social de derecho y de justicia que propugna nuestra Constitución, no sufra las consecuencias de estas agresiones personales pero que tienen como única finalidad postrar la convicción jurídica de estos honorables magistrados de la república", señaló el juez.



El Departamento del Tesoro de EEUU impuso sanciones económicas al presidente TSJ y a siete magistrados de la Sala Constitucional de la corte por "usurpar la autoridad" de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento).



Los otros incluidos en las sanciones, que congela bienes dentro de la jurisdicción estadounidenses y prohíbe transacciones financieras, son los magistrados de la Sala Constitucional del TSJ Luis Fernando Damiani, Arcadio Delgado, Gladys Gutiérrez, Juan José Mendoza, Calixto Ortega, Lourdes Suárez y Carmen Zuleta.



La nuevas sanciones se dan tras casi 50 días de protestas antigubernamentales que ya han dejado 46 muertos y que se desencadenaron en Venezuela tras la orden del TSJ de suspender las funciones a la Asamblea Nacional, controlada por la oposición que ha calificado el hecho como un "golpe de Estado".



Este mismo jueves la canciller venezolana, Delcy Rodríguez, "repudió" las sanciones "extraterritoriales" del Departamento del Tesoro de EEUU y señaló que estas acciones "violan" las leyes internacionales.



El dos veces candidato a la Presidencia venezolano Henrique Capriles dijo hoy que "el señor Moreno va a tener que rendirle cuentas a Estados Unidos" y que estos magistrados "se creen intocables".



"De repente serán intocables en Venezuela, pero en Estados Unidos le meterán la mano en el dinero que se robaron", comentó el también gobernador del céntrico estado Miranda.