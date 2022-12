“El ‘Chapo’ Guzmán no tiene un dólar, no tiene dinero”: abogada del narco mexicano

Luego de que un juez de Nueva York sentenciara al mexicano Joaquín ‘Chapo’ Guzmán, uno de los narcotraficantes más célebres del mundo, a pasar el resto de sus días en una cárcel de Estados Unidos, su defensa asegura que apelará la sentencia alegando que no se respetaron sus derechos y que el jefe del cártel de Sinaloa no tiene un solo dólar.

El capo de 62 años, vestido con un traje gris y por primera vez luciendo un espeso mostacho en la corte, escuchó el miércoles la sentencia y se quejó de que el juez se negó a realizar un nuevo juicio.

Su defensa solicitaba un nuevo proceso porque un jurado anónimo contó a Vice News que accedió a las redes sociales y medios de prensa durante el proceso, al igual que varios otros jurados, algo prohibido y que puede haber influido en el veredicto, pero la sentencia final fue cadena perpetua más 30 años adicionales, como solicitaba el gobierno estadounidense.

Para apelar la sentencia, la defensa tienen 14 días para el trámite ante la justicia del país norteamericano, según contó en entrevista con BLU Radio una de las abogadas del ‘Chapo’, Mariel Colón Miró, quien considera que al mexicano “no se le respetaron sus derechos” durante el juicio por narcotráfico, en que fue acusado de traficar o intentar traficar 1.213 toneladas de drogas a EE.UU. durante un cuarto de siglo, así como 1,44 toneladas de base de cocaína, 222 kg de heroína, casi 50 toneladas de marihuana y "cantidades" de metanfetaminas.

La abogada Miró contó que ya iniciaron el proceso apelativo, “que no va a ser en esa corte sino en la corte de apelaciones del segundo circuito de los Estados Unidos con un panel de tres jueces. Es un proceso que toma alrededor de año o año y medio, se va a volver a discutir este proceso”.

“En este panel ellos deciden bajo la ley. Ellos miran el aspecto legal del proceso, qué debió hacer el juez y no hizo”, explicó.

También aseguró que, en su opinión, “el ‘Chapo’ Guzmán no es culpable de muchos delitos que se le trató de imputar en el juicio”.

Según la legista, las condiciones de Guzmán “van a ser peores” en la cárcel de Denver, Colorado, a donde será trasladado para cumplir su condena de por vida.

“En Denver solo tendrá cinco visitas al mes, el resto del mes se mantendrá 24 horas sin contacto humano, si quiere pedir un doctor será por pantalla en un TV que tiene en la celda, es muy restrictivo”, contó.

Preguntada sobre qué pasará con la fortuna del ‘Chapo’, la abogada dijo que él “no tiene plata. No se le encontraron bienes a su nombre, nada a su nombre” e insistió en que “no se le hizo justicia. No tiene un dólar, no tiene dinero”.

Con información de AFP.

Escuche la entrevista con Mariel Colón Miró en Mañanas BLU: