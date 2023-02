El día a día de los habitantes de Avdiivka, una ciudad fantasma por la guerra en Ucrania

"

El pasado 8 de febrero, un equipo de periodistas de AFP pasó la mañana en la ciudad de Avdiivka, para vivir en carne propia la cotidianidad de estas personas

Lyubov Stepanova, 71, who lives in the basement of her apartment with about twenty other people, looks at a stove, as the sounds and vibrations of shelling continue in the frontline city of Avdiivka on February 8, 2023, amid the Russian invasion of Ukraine. (Photo by YASUYOSHI CHIBA / AFP)