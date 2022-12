El dolor de una madre que perdió 27 familiares en la guerra civil siria

Tras perder a sus familiares, como resultado de los ataques del régimen, ahora Fevziye al Halef intenta continuar con su vida como refugiada en Turquía.

Fevziye al Halef, una mujer siria de 47 años, perdió a su esposo, hijos y nietos en un ataque del régimen de Bashar al Assad y sus aliados en la ciudad de Homs, en Siria.

En total, perdió a 27 de sus familiares como resultado de los ataques del régimen. Ahora esta mujer intenta continuar con su vida tras buscar asilo en Turquía.

En declaraciones para la Agencia Anadolu, Halef contó lo que le sucedió hace cuatro años en el ataque del régimen de Al Assad en la aldea Ash-Shahid de Homs.

“No es posible olvidar ese día. Mis hijos, mi esposo, mis nietos, todos fueron abatidos por una lluvia de balas. Sobreviví porque pensaron que había muerto. Mis tres nietos y una hija sobrevivieron porque no estaban en el lugar”, relató Halef y agregó que justo después del ataque tuvo que abandonar su país.

Afirmó también que el régimen de Al Assad la buscó después del ataque:

“El régimen me ofreció un millón de dólares a cambio de que dijera que el ataque fue realizado por la oposición. Nuestras vidas no están a la venta. Mi esposo también era un soldado del régimen, pero renunció tan pronto como comenzó la guerra. Fuimos sometidos a una presión y violencia constantes en la región en la que vivíamos, pero no queríamos abandonar nuestra tierra. Ese día doloroso marcó para siempre nuestras vidas”.

Hoy, Halef vive en la ciudad de Hatay, al sur de Turquía, con sus tres nietos -dos de ellos de 4 y 6 años- y su única hija sobreviviente. En este nuevo hogar se aferra a la vida con el apoyo de la ayuda humanitaria.

Aún no ha logrado saber el paradero de uno de sus hijos, desaparecido hace cinco años.

Siria ha estado inmersa en un conflicto devastador desde 2011, cuando el régimen de Al Assad reprimió a sus opositores durante protestas antigubernamentales con una severidad inesperada.