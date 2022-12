El drama de la familia del principal opositor cubano, detenido hace dos meses

En entrevista con Mañanas BLU, Ana Belkis Ferrer, hermana del principal opositor en este momento de la dictadura cubana, José Daniel Ferrer, denunció que desde el 7 de noviembre la familia no ha podido tener un acercamiento con él, quien está detenido desde principios del mes de octubre.

“Cada día se hace mayor la incertidumbre, preocupación, tristeza y dolor. A mi hermano se lo llevaron injusta y arbitrariamente detenido el 1 de octubre, el 5 de octubre lo dejaron ver 10 minutos y el día 7 de noviembre, 5 minutos. La situación era muy preocupante, a mi hermano lo están torturando, lleva muchos días bajo golpiza con amenazas de muerte”, aseguró Ana Belkis.

La hermana del opositor afirmó que, anteriormente, el gobierno cubano ha perseguido a su familia y los ha sometido a todo tipo de arbitrariedades por hacer parte de un grupo que abiertamente se opone al régimen.

“La dictadura de Raúl Castro y Díaz- Canel es perversamente cruel. No dan la visita porque no quieren; es un método de tortura para José Daniel y la familia, mecanismo empleado en el periodo del 2003 al 2011 que estuvieron mis hermanos ahí detenidos de manera arbitraria, siempre me ocupé de mis hermanos de una provincia a otra y allí nos plantábamos ejercíamos presión para que los dejaran ver, la dictadura quiere torturarlos a ellos y a nosotros”, afirmó.

Ana Belkis salió de Cuba en 2010 luego de una intermediación entre el gobierno español y la Iglesia. Sin embargo, José Daniel y otros opositores decidieron quedarse en la isla.

Escuche la entrevista completa:

