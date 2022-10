El increíble secreto detrás del pelo de Donald Trump

En entrevista con The New York Times, Harold Bornstein, quien ha sido el médico del magnate desde hace mucho tiempo, reveló que Trump toma una pequeña dosis de Finasterida, un medicamento que baja el nivel de antígenos en la próstata.



Según el sitio medlineplus.gov, la Finasterida trata la caída del cabello masculina bloqueando la producción, por parte del organismo, de una hormona masculina en el cuero cabelludo que detiene el crecimiento del cabello.



Bornstein ha sido el médico de Trump por 36 años y durante la campaña presidencial manifestó que su edad no era nigún impedimento para ejercer, en todas sus facultades, como presidente de los Estados Unidos.