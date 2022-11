El Pentágono reconoce por primera vez que investiga la presencia de ovnis

El Departamento de Defensa de los Estados Unidos, en un hecho inédito, reveló al diario The New York Post que se adelanta una iniciativa llamada Programa Avanzado de Identificación de Amenazas Aeroespaciales dedicada a la "investigación e investigación de fenómenos aéreos no identificados".

Le puede interesar: ¿Ovnis en Bogotá? Extrañas luces causan alboroto en la ciudad

Publicidad

La declaración fue hecha por el propio portavoz del Departamento de Defensa, Christopher Sherwood.

"El Departamento continuará investigando, a través de procedimientos normales, los informes de aeronaves no identificadas encontradas por aviadores militares de EE.UU., para garantizar la defensa de la patria y la protección contra la sorpresa estratégica de los adversarios de nuestra nación", dijo Sherwood a The New York Post.

"El Departamento de Defensa siempre está preocupado por mantener una identificación positiva de todos los aparatos voladores en nuestro entorno operativo, así como por identificar cualquier maquinaria extranjera que pueda ser una amenaza para la patria", agregó.

Se trata de la primera vez en que El Pentágono admite la posible existencia de los Ovni y anuncia que investiga el fenómeno.



Publicidad

Publicidad