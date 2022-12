“El pueblo” de Maduro le protesta en Caracas por falta de comida

En el barrio Brizas del Paraíso, al oeste de Caracas las personas, salieron a las calles este jueves a exigir la distribución del “Clap”, la ya conocida bolsa de productos que entregan a precios regulados y que a esa zona no llega desde agosto.



Eristes Aguilar, líder popular de la zona, conversó con BLU Radio y contó que por ineficiencia del gobierno prácticamente no tienen que comer.



“No nos están entregando la bolsa del Clap, tenemos dos meses que no nos asisten con eso, y ellos no la regalan, nosotros las estamos pagando, la queremos pagar, pero no nos están dando el servicio desde hace dos meses y por eso estamos en protesta porque la Constitución nos ampara”.



Eristes Aguilar además explicó que tienen que esperar por la distribución de la bolsa de comida porque al ir a un local comercial o a un mercado ahora se encuentran con precios impagables en muchos productos.



“Como usted comprenderá, la mayoría que vivimos en los cerros, en los sectores populares, como compramos un arroz en tres mil bolívares, o una leche que vale nueve mil bolívares, cómo nosotros podemos alimentar a nuestros hijos, pagar escuela, pasaje con un sueldo mínimo”.



Insistió que por culpa del “mal gobierno” desorganizado, los están excluyendo de la distribución de los productos alimenticios, “excluyen a nuestra barriada, pero no por razón política, por razón gubernamental, no es política partidista es una comunidad entera con cuatro consejos comunales que no hacen lo que tienen que hacer, que es velar por nosotros que somos pueblo”.



Destacar que luego de tres horas de protesta, llegó al lugar la Guardia Nacional para dispersar la manifestación, acción que además criticaron por la manera en que intentaron abrir el paso por la vía. “Cuando vienen los malandros no le sacan las pistolas, pero en cambio a las mujeres, niños, los hombres que estamos aquí en una protesta porque el gobierno no cumple entonces nos quieren amedrentar y nos quieren atropellar”.