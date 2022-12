Elección de Trump es un mensaje a políticos tradicionales: latinos republicanos

Ileana García, fundadora de Latinas por Trump, manifestó que el triunfo del candidato republicano responde a una necesidad de cambio en la política de Estados Unidos.



“A nosotros no nos sorprende. Este fue un voto anti establecimiento, el apoyo a Trump responde a la necesidad de cambio en el país. Hay un cansancio de políticos que no cumplían con las promesas”, expresó.



Agregó no entiende por qué el muro que propuso el candidato ahora se convierta en un problema cuando es un hecho el problema de la inmigración.



De otro lado, la activista política afirmó que no se puede hacer un régimen totalitario como el de Cuba, aunque no se aventuró a decir cuál será la política de Trump frente a la isla.



“Lo que pudiese pasar de aquí en adelante creo que es restructurar algo para favorecer a un pueblo que está pasando trabajo por culpa de un régimen totalitario”, puntualizó.