ELN no ha tomado la decisión política de renunciar a las armas: MinInterior

“Los atentados en Ocaña, Casanare, la no liberación de los secuestrados indican que el ELN no ha tomado la decisión política de renunciar a las armas”, manifestó (Lea también: Si ELN no se suma al proceso de paz, eliminarlo sería casi imposible: Broderick ).

Publicidad

El ministro comentó que esta es una mala noticia, pero que espera que el grupo insurgente cambie su accionar. “Una vez liberen a los secuestrados, al ingeniero Ramón Cabrales y al cabo Villar, podrá pensarse en iniciar una etapa formal de negociaciones”.

Cristo argumentó que si no se cumple con estos hechos, será muy difícil entablar un proceso de paz formal entre el Gobierno Nacional y el ELN.

Publicidad

Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:

Publicidad

-La Armada Nacional incautó más de una tonelada de cocaína perteneciente al Clan Úsuga.

-Una joven modelo de Cali denunció ante la Fiscalía una supuesta golpiza que le habría propinado el exjugador del América de Cali, Jairo “El Tigre” Castillo.

Publicidad

-Las autoridades en Europa registran el primer caso de transmisión del zika a través de una relación sexual.

Publicidad

-Un accidente se presentó en el carril exclusivo de TransMilenio en la estación de Marly en la que se vio involucrado un taxi.

-El presidente de República Dominicana, Danilo Medina, informó durante su último discurso de rendición de cuentas que las proyecciones apuntan a que la economía del país se expandirá en torno a un 6 % este año 2016.