En Argentina, cobrarán rescate a las personas que se pierdan en el Aconcagua

Marcelo Reynoso, director de calidad y servicios turísticos del Ente Mendoza, habló en Mañanas BLU 10 AM sobre la decisión del Parque Provincial Aconcagua de cobrar rescate a las personas que se pierdan en la montaña.



En el mes de diciembre inicia la temporada de escalada 2016-2017, y el Parque Provincial Aconcagua anunció que cobrará por las búsquedas y rescates de los montañistas perdidos o heridos.



La montaña Aconcagua está ubicada en Mendoza, Argentina, y es la más alta fuera del continente asiático. Sus casi 7 mil metros de altura le han valido el nombre de 'techo de América'.



“La montaña Aconcagua es un monte muy complicado, es la más alta del mundo fuera del Himalaya y como tal no es un lugar tan fácil de escalar”, dijo.



Sin embargo, Reynoso fue enfático en señalar que es muy difícil que alguien se pierda en la montaña, pues “la seguridad es bastante alta”.



“Con el cobro lo que se busca es ajustar un poco el uso del parque e incentivar a la gente para que tenga precaución de avisar donde está y no se aventure poniendo en riesgo su vida”, aseguró.



Cabe señalar que, en pesos colombianos, aquel turista que se pierda tendría que pagar alrededor de 7 millones de pesos.



*Escuche la entrevista completa en el audio adjunto.