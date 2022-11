En dos días venezolana logró reunir más de 124.000 dólares para enviar a su país

La historia de una joven que salió de Venezuela agobiada por la crisis y que ahora vende llaveros en las calles de Bogotá para ayudar a los suyos en su país logró más de 124.000 dólares en donaciones en línea en menos de dos días.



El testimonio de Rose, una mujer que en medio de lágrimas narró la situación que la llevó a abandonar Venezuela, acaparó la atención de los seguidores de la página Humans of New York, el proyecto del fotógrafo Brandon Stanton, quien en una reciente visita a Colombia recogió historias en Bogotá y Medellín.



"Cuando haga algo de dinero enviaré paquetes de comida a casa", comentó la joven sobre su aspiración al llegar a Colombia, país que ha recibido en los últimos meses a centenares de venezolanos o de colombo-venezolanos que llegan a comprar alimentos y medicamentos, y a otros que han decidido quedarse en busca de una mejor suerte.



Con apenas dos días de haber hecho la publicación, esta joven venezolana, de la que solo se sabe que tiene una hija, logró el apoyo de más de 6.000 personas.



Las donaciones suman más de 124.000 dólares, superando ampliamente la meta de 5.000 dólares prevista inicialmente por Humans of New York en la plataforma de microfinanciación colectiva Indiegogo.



Venezuela está sumida en una profunda crisis que se ha agudizado en los últimos días por las distintas manifestaciones convocadas por el Gobierno y la oposición, que dejan al menos 23 muertos (12 de ellos por saqueos), un centenar de heridos y casi 800 detenidos.