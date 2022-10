En la ciudad se mantiene la alerta roja: colombiano en Londres

Jaime Concha, uno de los miles de colombianos resientes en Londres, manifestó, en conversación con BLU Radio, que aún se mantienen las alertas luego del atentado ocurrido frente al Parlamento británico.

“La policía mantiene la alerta roja y recomendó salir temprano de las oficinas o esperar en lugar seguro hasta que se calme la situación”

Concha manifestó que, aunque la Policía dijo tener ciertos incidíos de que se trata de un atentado terrorista, hasta que no se reúna el Comité Cobra, no confirmarán nada. Esta reunión es convocada por la primera ministra, Theresa May, y otras autoridades locales.

“Hay muchas dudas todavía. La Policía es efectiva, pero dijo que no bajarán las alarmas hasta no tener mayor información al respecto”, puntualizó el colombiano.