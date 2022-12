“En Venezuela habrá una insurrección total”: editor del diario El Nacional

Miguel Henrique Otero, presidente editor del diario El Nacional de Venezuela, se refirió al fin de la impresión del periódico más antiguo de su país y aseguró que habrá una insurrección general en el país motivada por la crisis socioeconómica.



“Dejamos de producir el impreso porque ya no hay más papel, pero seguimos en la web”, explicó el comunicador quien lamentó el paso que se había evitado por varios años.

Vea también: El histórico diario El Nacional no circulará más en Venezuela



De acuerdo con su versión, los medios oficialistas lograron acaparar todo el papel gracias a acciones premeditadas.



“Logramos solidaridad internacional, comprar papel, pero llega un momento en que no se puede”, lamentó.



"Es un duelo, porque el Universal fue un baluarte del periodismo, de la lucha”, agregó.



Sobre lo que sobrevendrá en su país, Otero hizo varias predicciones. En su opinión, el régimen de Maduro tiene los días contados.

“Va a haber una insurrección total del país. El país está en unas condiciones donde hay protestas populares todos los días y ya no son por cosas políticas, sino por cosas socioeconómicas. El chavismo se está desmembrando. Hay el sector militar que en año y medio ha habido cinco rebeliones que han sido frustradas, pero han sido cinco”, declaró.



“Tienen todos los factores en contra y además hay una hiperinflación”, añadió.



“Están dadas todas las condiciones para que eso no dure mucho”, concluyó.



Escuche completa esta entrevista:



Publicidad