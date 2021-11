Error garrafal: pretendía dañar el carro de su expareja por infiel y destruyó el de otra persona

Una mujer actuó bajo el dolor y sin medir las consecuencias destruyó el carro de un hombre sin imaginar que ese no era el auto de su expareja que le fue infiel, sino el de un desconocido.

Por su parte, el dueño del carro quedó totalmente impactado tras encontrar su automóvil completamente destrozado, con golpes, los espejos dañados y un mensaje que decía "Mike es un infiel".

El hecho ocurrió en Washington, en Estados Unidos, y cuando el dueño vio su carro destruido entró en desespero. “Cuando vi cómo estaba mi camioneta, grité”.

El dueño del auto aseguró que no conoce a ningún Mike, pero aprovechó para enviarle un mensaje para que recapacite por su forma de actuar. "No sé quien eres, no sé dónde estás, pero deberías empezar a cambiar tu manera de actuar".

