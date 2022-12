Es absolutamente inconstitucional: ONG pro inmigrantes sobre iniciativa de Trump

Gustavo Torres, presidente de CASA in Action, ONG a favor de los inmigrantes, rechazó en Mañanas Blu la intención del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de acabar con la nacionalidad por nacimiento, aunque advirtió que considera que eso no ocurrirá.



“Es absolutamente inconstitucional, el presidente Trump lo sabe. Sin embargo, a él no le preocupa eso, lo que está interesado es que en 6 días son las elecciones, y eso lo que hace es motivar a su base, que es bien antiinmigrante y racista, él sabe que con eso va a motivar el voto y por esa razón fundamente tomo la decisión de atacar a nuestra comunidad”, afirmó.



Esto ante las declaraciones de Trump en las que aseguró que planea revocar la ciudadanía por nacimiento y lo haría a través de un decreto presidencial.

Vea también: Si viaja a Estados Unidos pronto podría hacer la migración desde Colombia



"Somos el único país del mundo donde una persona viene y tiene un bebé, y el bebé es prácticamente un ciudadano de Estados Unidos (...) con todos esos beneficios". Y añadió: "Es ridículo. Es ridículo. Está en proceso. Esto ocurrirá (...) con un decreto presidencial", dijo a Axios en HBO.



Torres insistió en que en realidad se trata de una estrategia para movilizar a su base electoral en momentos en que la campaña para las elecciones de mitad de mandato entró en la recta final.



“Es una forma de movilizar a su gente, lamentablemente esa retórica de odio ha generado violencia en este país”, sostuvo.



Sin embargo, si se planteó algunos cuestionamientos en caso de que llevara adelante esta iniciativa: “Si esto ocurriera la pregunta qué surge es si es retroactiva o es desde el momento en que el presidente impulsa esta enmienda inconstitucional”.

Publicidad