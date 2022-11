España exige a ETA que pida perdón a sus víctimas y desaparezca

El gobierno de España exigió este sábado a la organización separatista vasca ETA que pida perdón y se disuelva, insistiendo en que no espere "ningún trato de favor" tras entregar una lista de depósitos de armas a las autoridades francesas.



Este gesto es "la consecuencia de su derrota definitiva por la democracia española" y ante esta situación, la única solución para ETA "es anunciar su disolución definitiva, pedir perdón a sus víctimas y desaparecer", señaló el gobierno en un comunicado.



Y es que el Gobierno de España considera que el desarme escenificado por la banda terrorista ETA en el sur de Francia no es sino una "operación mediática" con objeto de "disimular su derrota".



En un comunicado, el Ejecutivo que preside Mariano Rajoy rehúsa hacer valoración alguna sobre el armamento entregado hoy por ETA hasta que éste haya sido analizado por las autoridades y la justicia francesa, de acuerdo con la legalidad vigente.



En la localidad de Bayona, sur de Francia, los mediadores en el desarme del grupo terrorista vasco informaron de que se han entregado al Comité Internacional de Verificación (CIV) las "coordenadas de 8 lugares donde se encuentra el arsenal de ETA", integrado por 120 armas de fuego, 3 toneladas de explosivos y varios miles de municiones y detonadores.



El Gobierno español volvió a insistir esta mañana que los etarras, que dejaron de realizar atentados mortales hace cinco años, no pueden esperar ningún trato de favor, y "mucho menos impunidad a sus delitos".



Las autoridades de Madrid consideran que la banda terrorista está "operativamente derrotada, sin futuro y con sus dirigentes en prisión".



"La única respuesta lógica a esta situación -reza el comunicado- es anunciar su disolución definitiva, pedir perdón a sus víctimas y desaparecer, en vez de montar operaciones mediáticas para disimular su derrota e intentar sacar un rédito político de la misma".



La banda terrorista ETA ha tenido una trayectoria de más de medio siglo de violencia, con al menos el asesinato de 856 personas, decenas de secuestros y extorsión a numerosos empresarios para recaudar fondos.