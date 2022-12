España recomienda a sus ciudadanos tener cuidado al viajar a Venezuela

En un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación del gobierno español, se advierte a los ciudadanos de este país tener cuidado a la hora de viajar con destino a Venezuela, puesto que no es un lugar seguro.



La misiva dice: “El Estado no resultará responsable en modo alguno ni por ningún concepto de los daños o perjuicios que, tanto por la observancia como por desconocimiento o no atención de la recomendación, pudieran ocasionarse a personas o bienes, no considerando dicha recomendación título que ampare reclamación alguna en tal sentido.”



Además, el comunicado agrega que “se recuerda que en estos momentos ninguna región del mundo y ningún país están a salvo de posibles actos terroristas.”



Así mismo el gobierno español pide a los viajeros registrar sus datos en el registro de viajeros informático de este ministerio, para facilitar la atención en eventuales situaciones de emergencia o necesidad.