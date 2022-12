Estado Islámico reivindica ataque en Melbourne, Australia

El grupo yihadista Estado Islámico reivindicó su responsabilidad en la toma de rehén en Melbourne durante la cual una mujer fue retenida en un apartamento y tres policías resultaron heridos a bala.

Horas después, el organismo de propaganda del EI, Amaq, reivindicó la responsabilidad del grupo.

"El autor del ataque de Melbourne en Australia es un soldado de Estado Islámico y llevó a cabo el ataque en respuesta a los llamados a tener como objetivos a ciudadanos de la coalición", que lucha contra la organización.

La policía fue alertada de que se escuchaban explosiones en un edificio Brighton, un barrio al sur de Melbourne. Al llegar al lugar encontraron en la entrada del edificio el cuerpo de un hombre que fue identificado como un australiano de origen chino pero cuyo nombre no ha sido difundido.

El sospechoso, de origen somalí, se había apostado con su rehén, pero finalmente el hombre salió del edificio, la mujer pudo escapar, pero en el tiroteo en el que el autor resultó abatido, también fueron heridos tres policías.

La policía australiana dijo el martes que la toma de rehén está siendo tratada como un "incidente terrorista", después de que el grupo yihadista reivindicara su responsabilidad.

"Estamos abordando esto como un incidente terrorista", dijo el jefe de policía del estado de Victoria, Graham Ashton.

"Todavía no hay nada que indique que recibió un mensaje desde el extranjero, pero todavía es pronto. Tenemos material incautado. Lo vamos a revisar y trabajar", agregó.

La policía informó que el sospechosos había hecho declaraciones relativas a "Al Qaida" y que llamó a televisiones locales para hacer comentarios similares y que supuestamente dijo "Esto es por el EI, por Al Qaida".

Los testigos indicaron que la situación fue aterradora y que se escucharon muchos disparos.

"Me dijeron que había habido una explosión cerca de las 16H00 horas local. Me quedé ahí un rato y escuché disparos, cerca de diez tiros, y nos dijeron que era una toma de rehenes", contó a la cadena ABC Will Reid.

"Fue aterrador, uno no esperaría nunca que esto pase en Brighton", afirmó.

Los policías heridos no tienen lesiones que impliquen un compromiso vital.

Este lunes, durante una reunión en Australia con el jefe del Pentágono, Jim Mattis, el secretario de Estado norteamericano, Rex Tillerson, y sus homólogas australianas, Marise Payne y Julie Bishop, advirtieron sobre la amenaza que supone el retorno de yihadistas que hayan combatido en el extranjero.

Los combatientes del EI "van a volver con conocimiento bélicos, van a volver con una ideología reforzada, van a volver con rabia, frustrados y necesitamos ser conscientes de esto", dijo la ministra de Defensa de Australia, Marise Payne.

"La amenaza global del terrorismo está siempre evolucionando y hemos visto ataques brutales en varias ciudades europeas, hemos desbaratado ataques aquí en Australia", dijo Bishop.

Las autoridades australianas afirman haber impedido 12 ataques en su territorio desde septiembre de 2014, en operativos en los que hay 61 inculpados.

Sin embargo, el país ha sido golpeado por cuatro ataques, incluyendo el asesinato de un policía en Sídney en 2015.