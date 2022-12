Exagente secreto teme represalias tras elaborar dossier sobre Trump

Un exespía del MI6, que al parecer elaboró el dossier sobre el supuesto vínculo de Donald Trump con los ciberataques rusos en las elecciones de EE.UU., teme una represalia de Rusia y por su seguridad, informa hoy "The Daily Telegraph".





El agente ha sido identificado por los medios en Estados Unidos y el Reino Unido como Christopher Steele, de 52 años, uno de los fundadores de la compañía de investigación Orbis Business Intelligence Ltd, con sede en la capital británica.





"The Daily Telegraph" dice que Steele, que espió en Moscú para el MI6 en los pasados años noventa, preparó el documento que afirma que el Kremlin se relacionó con la campaña electoral de Trump y que los servicios secretos rusos tienen material sensible sobre el presidente electo que podría ser utilizado en su contra.





Según pudo saber ese periódico británico, Steele abandonó ayer su casa en Surrey, sur de Londres, al darse cuenta de que su nombre iba a aparecer en los medios y ahora teme por su seguridad.





El antiguo agente de los servicios secretos británicos dejó ayer a su gato con un vecino, al que le dijo que estaría fuera "unos días", dice el "Telegraph".





El trabajo de Steele fue financiado primero, según el diario, por los republicanos contrarios a Trump y después por los demócratas, durante la campaña para las elecciones estadounidenses de 2016.





Trump, que asumirá el cargo el próximo 20 de enero, calificó las acusaciones de falsas.





Durante varios meses, Steele contó a periodistas sobre lo que sabía de Trump de sus fuentes en Rusia, después de ser contratado por una compañía de Washington para recabar información sobre los vínculos del presidente electo con Moscú.





El dossier, de 35 folios, contiene varios informes elaborados durante seis meses, al que periodistas en EE.UU. tuvieron acceso, aunque se le dio crédito cuando las cadenas de ese país informaron de que Trump y el presidente estadounidense, Barack Obama, recibieron del FBI un resumen de su contenido, indica el periódico británico.





Después de dejar el MI6, Steele fundó Orbis Business Intelligence Ltd con su socio, Christopher Burrows, en 2009, dice el "Telegraph".





En su página web, esa empresa afirma disponer de recursos de investigación sofisticados para empresas.





Trump admitió ayer que Rusia está detrás de los ciberataques en las elecciones, pero negó cualquier vínculo con ellos, al tiempo que arremetió contra algunos medios de comunicación que así lo publicaron y a los que calificó de "basura".





"Algo así nunca se debería haber escrito, nunca debería haber existido y desde luego nunca debería haberse publicado", afirmó Trump sobre el informe de inteligencia que le señala como posible cómplice en los "hackeos" de Rusia a sistemas informáticos de Estados Unidos.





El magnate criticó duramente a los medios de comunicación del país que publicaron la información el pasado martes, entre ellos el medio digital Buzzfeed y la cadena CNN, y afirmó que es un "escándalo" que ese documento haya visto la luz.