Francisco propuso reunión entre Gobierno y oposición venezolana en el Vaticano

Esa reunión, prevista para finales del pasado enero, no se celebró ya que la oposición consideraba que el Gobierno debía comprometerse antes a cumplir algunas de sus demandas como la celebración de elecciones o la puesta en libertad de opositores, explicó Borges en un encuentro con la prensa extranjera en Caracas.



"No fue que el papa nos llamó y nos invitó, quiero aclararlo, fue todo hecho a través de la Nunciatura" con la condición de que se cumplieran una serie de condiciones, dijo Borges y señaló que ese posible encuentro "a día de hoy no está descartado" todavía.