Frustran plan de islamista suicida para asesinar a la primera ministra Theresa May

Al parecer el plan era lanzar un dispositivo explosivo improvisado en Downing Street para generar caos y luego atacar a Theresa May.



La Policía maneja la hipótesis de que la idea era lanzar algún tipo de artefacto explosivo improvisado contra la residencia de la primera ministra en Downing Street y posteriormente atacar y matar a May.



Aún no se conoce en qué momento se iba a realizar el ataque. Sin embargo, uno de los implicados habría sido atrapado por presuntamente portar dos bombas caseras, y el otro fue acusado de intentar unirse al Estado Islámico".



Los involucrados serán presentados en el Tribunal de Westminster.