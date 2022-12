Gobierno catalán descarta posibilidad de convocar elecciones en próximos meses

El Gobierno regional de Cataluña anunció que por ahora no se plantea convocar elecciones y que será entonces el parlamento regional quien se pronuncie, previsiblemente esta semana, sobre las medidas decididas por el Gobierno español de destituir a Carles Puigdemont.



El presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, anunció este sábado que solicitó al Senado el cese completo del Gobierno catalán –Puigdemont y todo su gabinete– y la realización de elecciones anticipadas en esa región, en un plazo no mayor a seis meses. Esto para acabar con el desafío separatista de Cataluña.



Le puede interesar: Gobierno de España inicia trámite para tomar control de Cataluña.



Ante la amenaza de que el Parlamento catalán pudiera llegar a votar una declaración unilateral de independencia, Rajoy optó por una aplicación rigurosa del artículo 155 de la Constitución previsto para los casos en que una comunidad autónoma no cumpla con las leyes y/o la Constitución, o “atente gravemente” contra el interés general de España.



El presidente catalán anunció el sábado en la noche que pedirá a la cámara legislativa catalana que celebre un pleno para decidir sobre el "intento de liquidar" el autogobierno de Cataluña, que consideró "el peor ataque a las instituciones" democráticas regionales desde los tiempos de la dictadura del general Franco (1939-1975).



Por su parte, en una entrevista concedida al periódico italiano Il Messaggero, el presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, ha afirmado que "ningún país europeo pretende reconocer Cataluña como un Estado independiente" y ha alertado sobre las "pequeñas patrias", que consideró "restos del pasado".