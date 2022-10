Gobierno de Trump niega que 14 millones de personas vayan a perder seguro de salud

El secretario de Salud de Estados Unidos, Tom Price, consideró que es "imposible" que 14 millones de estadounidenses pierdan el seguro médico bajo el nuevo plan sanitario republicano, como lo asegura la Oficina no partidista de Presupuestos del Congreso (CBO) en su último informe publicado.



En una declaración ante los medios en la Casa Blanca, Price afirmó que "es imposible que se dé ese número", estimado por la CBO para 2018.



El titular de Salud aseguró que la CBO "solo analizó parcialmente" su propuesta, y, por ejemplo, no tuvo en cuenta el impacto positivo que, según él, tendrá el aumento de las opciones de seguros en el mercado, que bajarán los precios de los mismos.



Asimismo, Price insistió en que el plan republicano busca mejorar "el cuidado de salud", mientras que la CBO habla de "la cobertura de salud", por lo que no evalúa completamente el impacto de su propuesta.



Así, la Casa Blanca, que respalda esta propuesta impulsada por el liderazgo republicano de la Cámara de Representantes, rechazó de lleno los resultados del informe, que calcula que para 2026 hasta 24 millones de estadounidenses perderán su cobertura médica bajo su plan.



Sin embargo, para el líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, "la estimación de la CBO deja claro que el TrumpCare causará graves daños a millones de familias estadounidenses".



"Decenas de millones perderán su cobertura, y millones más, en particular los adultos mayores, tendrán que pagar más por la atención médica", resaltó Schumer, quien agregó que esto demuestra "cuán vacías están las propuestas del presidente" Donald Trump.



El magnate hizo de la derogación y reemplazo de la ley actual de salud conocida como Obamacare una de sus promesas de campaña y ha respaldado esta propuesta conservadora, aunque no cuenta con todo el apoyo entre los miembros del partido en el Congreso.