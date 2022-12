Gobierno repatria colombianos afectados por el huracán María en Puerto Rico

La Cancillería, el Ministerio de Defensa y la Fuerza Aérea de Colombia realizan este miércoles, la repatriación de connacionales que se encuentran en Puerto Rico y que resultaron afectados por el paso del huracán María.



Desde hace varios días Colombia adelanta gestiones para lograr esta repatriación. Una vez obtenidos los permisos necesarios pudo programarla.



De acuerdo a las autoridades, 11.437 personas se encontraban todavía en refugios, 42% de la población no tiene acceso a agua potable y solo 21 de 69 hospitales están abiertos. El USNS Comfort, un barco hospital con mil camas de capacidad que tiene su base en Virginia, pronto prestará asistencia a la isla.



Desde el lunes en la tarde 150 camiones de combustible han salido para surtir a las bombas de gasolina.



"Hay mucho desespero", dijo a la AFP Nysha Colón, residente de la isla. "El gobierno ha puesto un poco de su parte, pero he tenido problemas para echar gasolina (...) He tenido que levantarme a las 4 de la mañana para hacer filas de seis horas, cuatro horas", contó esta empleada de hotel de 30 años.



Trump declaró la semana pasada a Puerto Rico como "zona de desastre", con lo cual puede recibir ayuda federal, y rompió su silencio con tuits el lunes en los que reconoció los "serios problemas" de la isla por los daños en infraestructura y la deuda que ya lo acosaba antes de los huracanes.

Puerto Rico, que se declaró en mayo en bancarrota fiscal, tiene una deuda pública de 73.000 millones de dólares y una economía con una década de estancamiento.



