Gobierno venezolano confiscó medicinas donadas a organización católica Cáritas

La aduana venezolana confiscó un cargamento de medicinas donadas desde Chile a la organización católica Cáritas -que pretendía distribuirlas en barrios pobres ante su aguda escasez- por no cumplir con los requisitos para la importación.



La donación, que incluye 75.000 unidades de medicamentos además de suplementos alimenticios, fue declarada en "abandono legal" el pasado martes luego de que venciera el plazo de 30 días para presentar la documentación.



"Esta mercancía arribó sin ningún permiso, no cumple con los requeridos para la nacionalización", explicó el servicio aduanero (Seniat) en su cuenta de Twitter.



De acuerdo con el organismo, las medicinas fueron entregadas al Instituto Venezolano de Seguro Social.



La presidenta de Cáritas Venezuela, Janeth Márquez, dijo que el cargamento llegó al país el 23 de agosto, pero la organización no tuvo respuesta del Ministerio de Salud sobre los permisos de nacionalización.



"Estamos muy adoloridos, algunos medicamentos se vencieron y otros vencen en diciembre. Esperemos que se entreguen a los más necesitados, es lo que querían nuestros hermanos chilenos", añadió.



Márquez informó que Cáritas -adscrita a la Iglesia católica- insistirá en obtener un permiso para recibir medicinas donadas del extranjero. Según la Federación Farmacéutica, la escasez de medicinas alcanza el 85 %.



"Queremos que la llegada de alimentos y medicamentos sean prioridad en la mesa de diálogo (entre gobierno y oposición). Nos han prometido nuevas donaciones, pero esperamos por el permiso", sostuvo.



Venezuela atraviesa una crisis que se agravó por la caída de los precios del petróleo en 2014, y que se caracteriza por un agudo desabastecimiento de comida y medicinas, y fuertes tensiones políticas.



En las negociaciones iniciadas el 30 de octubre para resolver la situación, la alianza opositora ha pedido al gobierno que se permita el ingreso de los medicamentos donados a Cáritas.



Este jueves, en la sesión del Parlamento, de mayoría opositora, el diputado José Manuel Olivares denunció que el gobierno se "robó" las medicinas enviadas desde Chile.