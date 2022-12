Gobierno venezolano prohíbe vuelos y barcos a isla sede de Cumbre NOAL

La cumbre, del 13 al 18 de septiembre, "amerita la toma de medidas de seguridad que garanticen la prestación ordenada, segura y eficiente de la navegación acuática y aérea", señaló una resolución publicada en gaceta oficial y difundida este sábado.



"Es deber del Estado garantizar la seguridad ciudadana, la paz, el orden interno", agregó el decreto, que puso en vigor la medida desde el pasado miércoles hasta el próximo 18 de septiembre, y está firmado por los ministros Vladimir Padrino (Defensa), Néstor Reverol (Interior) y Ricardo Molina (Transporte).



El presidente del Parlamento, el acérrimo opositor Henry Ramos Allup, había anunciado el viernes que el gobierno prohibió a transportistas por mar y aire la venta de boletos a los diputados, pero hasta ahora el gobierno no se ha pronunciado sobre eso.



Allup anunció este sábado en su cuenta de Twitter que, por ello, el próximo jueves no podrán iniciar el segundo periodo de sesiones legislativas en Isla de Margarita (norte), como lo tenían previsto.



"Por mucho que parapeten Margarita para la cumbre, no van a poder disimular que han convertido Venezuela en un pudridero, una tragedia para todos", escribió Ramos Allup.