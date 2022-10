Hasta el momento no hay convocatoria a elecciones en Venezuela: Consejo Electoral

La rectora principal del Consejo Nacional Electoral venezolano, Tania D´ Amelio, dijo este viernes que actualmente el proceso para convocar las elecciones regionales y/o municipales “está interrumpido”, hasta tanto no finalice el proceso de renovación y legalización de los partidos políticos.



Agregó en una entrevista a la emisora local Unión Radio que los partidos políticos tanto opositores como oficialistas que no hayan participado en las últimas dos elecciones o aun participando no hayan obtenido un mínimo de votos deben ir a este proceso entre el 18 de febrero y el 23 de abril, aunque aclaró que todo culminaría el 21 de junio porque hay un proceso de reparo.



Por lo cual, una vez que culmine todo este proceso es que el Consejo Nacional Electoral convocaría a los procesos electorales correspondientes, es decir las regionales (que debieron hacerse en diciembre del 2016) y las municipales que corresponden para diciembre del 2017.



La rectora D´ Amelio dijo que es falso que solamente el Partido Socialista Unidos de Venezuela (Psuv) sea la única organización política legal, insistió que también el partido MUD está en orden al igual que otras tres organizaciones más pequeñas.