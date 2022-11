Hay riesgo de que chavismo pierda elecciones hacia una Constituyente: Hermann Escarrá

El abogado constitucionalista venezolano Hermann Escarrá, designado por Maduro para una comisión presidencial para explicar al pueblo de qué se trata la convocatoria, habló en Mañanas BLU sobre el anuncio del presidente de una Asamblea Nacional Constituyente.

Escarrá aseguró que la decisión del presidente Maduro no debe verse como algo banal pues es una determinación del Estado ante la “imposibilidad del diálogo, de llegar a acuerdos sin la violencia. En este momento tenemos una situación violenta que podría desbordarse y queremos evitarlo”.

Agregó que el "objetivo estratégico" de esta iniciativa es lograr la paz en el país que ha registrado una ola de protestas antigubernamentales en el último mes.

Afirmó que esta es una situación en la que nadie sabe qué va a ocurrir, “es un gran riesgo e incluso es posible que el chavismo se pierda en las elecciones”.

Aseveró que una constitución no es chavista o no chavista “por el simple hecho que será votada por el pueblo y lo único que se quiere es la paz, no habrá modificaciones sustanciales”.

“Es más una complementación de la Constitución que una sustitución de la misma”, dijo.

Subrayó que la Asamblea Nacional Constituyente "no puede y no debe" disolver la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), y que este aspecto ya fue discutido durante la única reunión previa al anuncio del presidente, cuando se acordó, según el abogado, que todos los poderes coexistirán mientras se hacen los cambios a la Constitución.

Por otra parte, indicó que quienes finalmente sean escogidos como redactores constitucionales no deberían ser postulados por partidos políticos y que, por el contrario, en esta materia se tendrá que "ir con sumo cuidado para mantener los valores y principios democráticos".

Sobre este punto, señaló que para estos procesos existen unas "bases comiciales permanentes" que anteponen la defensa de la democracia, los derechos humanos, el respeto a la progresividad de los derechos humanos, el derecho internacional y otros aspectos.

Escarrá aseveró que durante el período de tiempo que tome la elaboración de los cambios constitucionales "se escucharán opiniones, críticas y observaciones" y serán llamados para consultas los constituyentes que participaron en el proceso de 1999, que estuvo auspiciado por el fallecido presidente Hugo Chávez.