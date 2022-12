Huracán Matthew mantiene incomunicado a Haití y deja nueve muertos

El Gobierno no ha podido establecer contacto con varias localidades del sur, impactadas severamente por el fenómeno, por lo que aún no se han podido cuantificar los daños causados por Matthew en un país muy vulnerable a los desastres naturales y que todavía no se ha recuperado de las devastadoras consecuencias del terremoto de 2010.



Las autoridades de emergencias informaron que cuatro cadáveres fueron localizados en Cavaillon, en la región sur del país, lo que elevó a nueve las víctimas fatales a causa del ciclón.



Matthew, que descendió hoy a categoría 3 tras bajar sus vientos máximos sostenidos a 115 millas por hora (185 km/h), dejó también 10 heridos, un desaparecido y al menos 14.000 desplazados.



El huracán continuará provocando lluvias hoy en el país, por lo que se prevén más inundaciones y deslizamientos de tierra, en especial, en el sur.



Por ello, las autoridades locales mantienen la alerta roja para todo el país.



No hay posibilidad de viajar a la zona sur por tierra por la destrucción de uno de los principales puentes de la zona, donde en algunas áreas tampoco hay comunicación telefónica ni por internet desde hace más de 24 horas.



De acuerdo con fuentes de socorro, el huracán destruyó el puente principal de la ciudad de Grand Goave (sur), que comunica con la capital haitiana.



Matthew también causó serios problemas a la comunicación telefónica y por internet entre Puerto Príncipe y departamentos del sur como Grand Anse y las ciudades de Jeremie, Anse D'haineau y Pestel, entre otras.



Más de 200 casas resultaron destruidas en Pestel, Dame Marie y Les Anglais, en el sur de Haití, la región más afectada por el quinto huracán de la actual temporada ciclónica en el Atlántico, informaron los organismos de emergencia.



Pese al paso del huracán, el Consejo Electoral de Haití anunció este lunes que mantiene para el próximo domingo la celebración de las elecciones generales aunque algunos medios locales informaron de que hay posibilidad de que se aplacen.



"Sabemos que la situación del país es frágil pero tenemos que continuar con el proceso", señaló en un comunicado.



Haití vive una semana crucial ante los comicios generales del próximo 9 de octubre, convocados después de que el Consejo Electoral Provisional invalidara los comicios de octubre de 2015 por supuestas irregularidades.



Matthew atravesó ayer el extremo oriental de la isla de Cuba y se dirige ahora hacia el centro y noroeste de Bahamas, para situarse el jueves cerca de la costa sureste de Florida (EE.UU.), indicó el NHC en su último boletín.