Huracán no afectará el partido entre Colombia y Estados Unidos este jueves: experta

Krizia Negro, meteoróloga estadounidense, habló en BLU Radio del impacto del huracán Micahel en el estado de La Florida, donde se espera que toque tierra esta tarde.



“El ojo del huracán Michael está justo al sur de lo que sería Pensacola y la ciudad de Panama City. Está haciendo un movimiento un poco más al noreste que es lo que se estaba esperando”, indicó la experta del Centro Nacional de Huracanes de EE.UU. en Florida,

“Se espera que haga entrada cerca de la ciudad de Panamá City hoy temprano, ya en la tarde”, agregó.



De acuerdo con la meteoróloga, Michael podría traer devastación en el norte de Florida.



“Esta área nunca ha visto un huracán tan fuerte en su historia”, aseguró Negro.

“Estos impactos empeorarán en las próximas horas. Se espera que [Michael] haga la entrada entre las 2:00 o 3:00 de la tarde. Va a estar la marejada, van a estar los vientos, la lluvia, hasta que este sistema no se mueva más hacia el noreste estaríamos hablando ya de horas de la noche. Lo que empeora las condiciones de rescate porque va a estar oscuro, no va a haber luz, no va a haber electricidad, así que los rescatistas van a tener mucha dificultad para comenzar sus labores”, indicó.



Debido al fuerte huracán, se calcula que unas 375.000 personas en más de 20 condados del estado de Florida recibieron la orden de evacuar.



Krizia Negro aseguró que, gracias al rápido movimiento del sistema, las condiciones mejorarán y el partido programado entre la selección Colombia vs. Estados Unidos, el cual se jugará en Tampa a las 6:30 p.m. este jueves, no se verá afectado.



