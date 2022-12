Imágenes sexuales de novia del príncipe Enrique son virales y él pide respeto

El príncipe Enrique, quinto en la línea de sucesión al trono del Reino Unido, ha confirmado hoy su relación con la actriz estadounidense Meghan Markle y ha denunciado la "abusiva" campaña de acoso a la ha sometido la prensa británica.



El palacio de Kensington, la residencia oficial de los príncipes, ha hecho oficial a través de un comunicado, firmado por su secretario, el romance "desde hace varios meses" entre Enrique, de 32 años, y la protagonista de la serie de televisión "Suits", de 35.



Sin embargo, el príncipe ha asegurado que durante la pasada semana "los medios de comunicación han cruzado la línea" y que "está preocupado por la seguridad de la señorita Markle".



"El príncipe Enrique sabe de la curiosidad que despierta su vida privada. Nunca se ha sentido muy cómodo con ello, pero ha intentado no hacer demasiado caso al interés desmedido de los medios de comunicación", señala el comunicado.



"Pero en la última semana se ha cruzado la línea. Su novia, Meghan Markle, ha sido sometida a una oleada de abuso y hostigamiento (...). La portada en un periódico nacional, los comentarios racistas y el sexismo y racismo desmedido en algunos artículos", continua la nota.



"El príncipe Enrique está preocupado por la seguridad de la señorita Markle y está profundamente decepcionado por no haber sido capaz de protegerla. Es consciente de que mucha gente dirá que es 'el precio a pagar', pero esto no es un juego: es la vida de los dos", prosigue.



La pareja se conoció el pasado mes mayo en Canadá, cuando él estaba promocionando los Juegos Invictus 2017, que él patrocina, en Toronto, donde reside Markle debido a que la serie "Suits" se rueda allí.



Markle, aficionada a los viajes, la gastronomía y el yoga, ha viajado varias veces al Reino Unido e incluso se ha alojado en el palacio de Kensington y ha conocido a los duques de Cambridge, Guillermo y Catalina.



El príncipe Guillermo "ha pedido expresamente que se emita este comunicado con la esperanza de que los medios que han cubierto esta historia puedan parar y pensar antes de seguir haciendo daño".



"Sabe que es inusual emitir un comunicado como éste, pero confía en la que la gente entienda la necesidad de hablar públicamente", concluye la misiva.



Markle, dos años mayor que Enrique, es hija de madre afroamericana y padre de ascendencia holandesa.



La actriz, que se casó con el productor cinematográfico Trevor Engelson en 2011 y se divorció dos años más tarde, compaginó sus estudios en la Universidad Northwestern, donde obtuvo una doble titulación en Teatro y Relaciones Internacionales, con la actuación.



