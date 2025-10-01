En vivo
Israel detuvo flotilla con colombianas que buscaban entregar ayuda humanitaria a Gaza

Israel detuvo flotilla con colombianas que buscaban entregar ayuda humanitaria a Gaza

Fotilla-Gaza-AFP.png
Flotilla con rumbo a Gaza
Foto: AFP
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 1 de oct, 2025

La delegación colombiana en la Flotilla Global Sumud confirma que sus integrantes Manuela Bedoya y Luna Barreto fueron detenidas por las fuerzas israelíes durante la interceptación a las embarcaciones.

Israel detiene flotilla colombiana con ayuda.

En desarrollo...

