Israel detuvo flotilla con colombianas que buscaban entregar ayuda humanitaria a Gaza

Actualizado: 1 de oct, 2025
La delegación colombiana en la Flotilla Global Sumud confirma que sus integrantes Manuela Bedoya y Luna Barreto fueron detenidas por las fuerzas israelíes durante la interceptación a las embarcaciones.
En desarrollo...
Publicidad
La delegación colombiana en la Flotilla Global Sumud confirma que sus integrantes Manuela Bedoya y Luna Barreto fueron detenidas por las fuerzas israelíes durante la interceptación a las embarcaciones.
En desarrollo...
Publicidad
Publicidad
Publicidad