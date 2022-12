Joan Manuel Serrat y varios artistas se unen para rechazar el referendo en Cataluña

Joan Manuel Serrat, el más famoso de los cantantes catalanes, y varios artistas e intelectuales, entre los que se encuentran Eduardo Mendoza, Juan Marsé y Joan Botella, entre otros, se unieron para rechazar el referendo “ilegal” anunciado para el 1 de octubre, según publica el diario El País de España.

“Yo no iría a votar a unas elecciones que no apelaran a la mayoría de la ciudadanía y que no fuera realmente vinculante. Deberían pasar cosas para que algo de tamaña importancia ocurra con las garantías que requiere una decisión tan grave", señaló Serrat, en declaraciones que recoge el medio español.

Por su parte, Eduardo Mendoza, premio Cervantes, sostuvo que el referéndum de independencia es "un proceso descarrilado" y "se hará porque han dicho que se tiene que hacer. Pero, tal como se hace, el mismo referéndum anula su razón de ser”.

Gobierno español amenaza con cortar financiación a Cataluña si sufraga referendo

El gobierno español amenazó con cortar una línea de financiación a Cataluña, si el gobierno regional destina fondos a la organización del referendo.

El portavoz del ejecutivo español, Íñigo Méndez de Vigo, explicó en rueda de prensa que cada semana se comprobará que el gobierno catalán no ha destinado fondos públicos para la consulta, que Madrid considera anticonstitucional.

Concretamente, una serie de altos funcionarios catalanes competentes en materia de presupuesto deberán enviar certificados semanales al ministerio español de Hacienda, para dar fe de que no se han tramitado gastos "destinados directa o indirectamente a actividades vinculadas con el referéndum ilegal", explicó el portavoz.

Si la información no se suministra puntualmente, o si se detectan gastos destinados a esa consulta, el portavoz indicó que se verá en peligro una línea de financiación creada por el gobierno central en 2012 para ayudar a las regiones afectadas por la crisis económica, el FLA (Fondo de Liquidez Autonómica).

Dicho fondo, recordó Méndez de Vigo, prevé destinar a Cataluña, la segunda comunidad autónoma más endeudada en 2016 después de Castilla-la-Mancha, 3.600 millones de euros este año en préstamos.

Pese a generar una quinta parte del PIB español, Cataluña se encuentra fuertemente endeudada, su deuda está calificada como "bono basura" por las agencias de calificación y no puede financiarse en los mercados, por lo que su liquidez depende de los préstamos del gobierno español.

El ejecutivo conservador español acentúa así la presión sobre la financiación del referendo secesionista, para cuya celebración se previó la habilitación de partidas en el presupuesto de 2017 aprobado por el Parlamento catalán, de mayoría independentista.

Dichas partidas fueron declaradas ilegales a comienzos de este mes por el Tribunal Constitucional, una decisión que el portavoz del gobierno invocó este viernes.

"Ni un euro de los catalanes va a ir a un referendo ilegal que es voluntad de unos pocos", apostilló Méndez de Vigo.