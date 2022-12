Joven subasta su virginidad por 100 mil dólares en internet

Bajo el seudónimo de Siena Payton, una adolescente de 18 años en Australia optó por abrir una página web y ofrecer su virginidad por 100 mil dólares australianos con el fin de ayudar a pagar una cuantiosa deuda de sus padres.



‘Siena’ abrió la página justo después de cumplir la mayoría de edad, según contó a Usa Today, la australiana ha recibido dos ofertas, una por 1.000 dólares y otra por 10.000. Sin embargo, para la adolescente no son las ofertas que esperaba, por lo que no aceptará a menos que suba el monto ofrecido.

“Esa no es la cantidad que persigo, no es mi objetivo. Lo he estado pensando durante mucho tiempo y llegué a la conclusión de que lo intentaría”, aseguró.



En la página se destacan una serie de fotografías sugestivas de ‘Siena’, asimismo como varias reglas para el ‘comprador’ entre las que se destacan que quien decida hacerse a los servicios de la australiana, tiene el derecho de consultar la veracidad de su virginidad con un médico de su confianza.



Si el comprador vive en otro país, deberá consultar con la joven las fechas en las que ella se encuentre disponible para que sea él quien viaje a Australia. Además, el comprador podrá escoger el hotel donde “reclamar” su premio, con la condición de que sea cinco estrellas.



Sobre las críticas, la joven parece no prestar atención a lo que los demás dicen sobre ella, por el contrario, justifica que “hay personas que lo hacen gratis”.