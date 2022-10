La prioridad de la política exterior en la Casa Blanca es Venezuela: Tintori

Lilian Tintori, esposa de Leopoldo López, aseguró que no esperaba reunirse con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien la recibió en la Casa Blanca para tratar la crisis que vive Venezuela.



Tintori aseguró que inicialmente tenía prevista una reunión con el congresista Marco Rubio y que se vio sorprendida cuando la hicieron pasar a una sala donde la esperaba el propio Donald Trump y la primera dama, Melania Trump.



“Fue una sorpresa, no lo esperábamos, mi voz representó la voz de los presos políticos, de los que quieren un cambio en Venezuela y de los que ya no están”, señalo Tintori.



“Hablamos sobre Venezuela y me sorprendió la cantidad de detalles que tienen de los que está pasando hoy, saben que lo hospitales están sin medicamentos, que los venezolanos tienen que comer de la basura”, añadió.



Tintori señaló que esta reunión demostró que la región ha cambiado y que está lista para “presionar un cambio” que permita ejercer la democracia.



La esposa de López, aseguró que a su regreso a Venezuela fue agredida por periodistas del Gobierno que intentaron intimidarla en una zona prohibida para los medios de comunicación.



