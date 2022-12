La salida en Venezuela es electoral: magistrado al que Colombia dio refugio

El magistrado Rafael Antonio Ortega, uno de los seis magistrados venezolanos a los que Colombia les otorgó refugio por 30 días, dijo que, personalmente, espera unas elecciones imparciales en el vecino país, a los que asistan veedores internacionales, como parte de la solución a la crisis en el vecino país.



“La salida para mí puede ser electoral. Siempre he dicho que es muy importante. Este diálogo tiene que ser público. Que todo el mundo vea lo que está sucediendo”, puntualizó.



Manifestó que, junto con los demás magistrados, se pronunciarán sobre situaciones jurídicas que sucedan en el vecino país: “La idea no es sesionar como tribunal porque no estamos en nuestra sede, pero sí vamos a dar a conocer al mundo las situaciones jurídicas que vayan existiendo en nuestro país, a través de unos escritos y consideraciones”.



En julio de este año, 33 magistrados fueron juramentados por el Parlamento de Venezuela y, ante las órdenes de detención del régimen de Maduro, salieron del país.



