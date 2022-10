Los venezolanos, o comen o compran condones

Debido a la disminución de los ingresos de los venezolanos, los hábitos sexuales han cambiado en un alto porcentaje no solo para la población juvenil, sino para las parejas adultas, según la doctora venezolana Darda Ramírez.



“En Venezuela o se come o se compran medicamentos (…) algunos logran conseguir condones y los revenden según su calidad, o distintas funciones que tengan. Los adultos trabajan para comer, una caja de condones puede costar lo mismo que un pollo frito y también hay que entender que los jóvenes en general no planifican”, indicó la doctora.



Ramírez explica que si bien la crisis del país ha afectado que disminuya el uso de condones y anticonceptivos en la población, Venezuela sigue siendo el primer país con embarazos adolescentes de Latinoamérica y esto no solo es responsabilidad del Estado, sino de la educación familiar.



“En la abstención en adolescentes es casi imposible, si los jóvenes no tienen anticonceptivos los padres debemos decirles que el sexo también es posible con la masturbación mutua. Debemos quitarnos el paradigma de que los jóvenes no tienen sexo”, dijo la médica.



La doctora indicó que la falta de educación y uso de anticonceptivos y condones ha aumentado las cifras de enfermedades de trasmisión sexual en la población juvenil y adulta.



Aumenta el uso de anticonceptivos intrauterinos



Yurklein Castro una venezolana de 27 años, se ha visto obligada a usar un dispositivo intrauterino debido a la falta de condones y anticonceptivos en el país vecino.



Según Castro, las pastillas anticonceptivas que usualmente se conseguían en una farmacia de cadena, ya no se consiguen y los condones pueden llegar a ser demasiados costosos.



“Cuando logras conseguir en una farmacia, solo te venden una sola caja de condones porque no te lo permiten y porque son muy costosos. Con los anticonceptivos es una situación diferente porque ya escasean, es casi imposible conseguir”, manifestó la venezolana.



Yurklein al igual que muchas venezolanas, optaron por el anticonceptivo intrauterino para poder tener relaciones sexuales sin el miedo de tener hijos, pensando en también en la situación actual del país.