May afirma que atacante era un británico que ya había sido investigado

La primera ministra del Reino Unido, Theresa May, dijo hoy que el atacante es de nacionalidad británica, conocido por los servicios secretos, y con conexiones con la violencia extrema.



En una comparecencia en la Cámara de los Comunes, May informó de que el atentado de ayer delante del Parlamento fue un "ataque contra todas las personas libres" y que el Reino Unido "no tiene miedo".