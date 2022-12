Metropolitan Opera de Nueva York investiga a director por supuesto abuso sexual

La Metropolitan Opera de Nueva York está investigando a su afamado director James Levine a raíz de un informe policial de 2016 donde un hombre alega haber sido víctima de abuso sexual por su parte hace tres décadas, cuando era un adolescente, informó hoy The New York Times en su edición impresa.



Empleados de la prestigiosa ópera dijeron al diario que abrieron la investigación después de recibir peticiones de la prensa sobre Levine, puesto que conocían el informe desde el año pasado pero el director había negado la acusación y no habían sido contactados por la policía.



"Estamos profundamente perturbados por los artículos de prensa que se están publicando hoy sobre James Levine. Trabajamos en una investigación con fuentes externas para determinar si los cargos de conducta sexual indebida en la década de los 80 son verdad, para tomar la acción apropiada", declaró la Met Opera en Twitter.



Le puede interesar: Preocupación en Bucaramanga por cifras en casos de abuso contra menores.



Según el informe policial, obtenido por The New York Post, los supuestos abusos sexuales de Levine al hombre procedente del estado de Illinois comenzaron cuando éste tenía 15 años y el director, entonces de 41, trabajaba en el festival Ravinia, a las afueras de Chicago.



El hombre, no identificado, acudió en octubre de 2016 a la policía de Lake Forest (Illinois) y detalló que los abusos de Levine empezaron en 1985, cuando lo llevó a casa en coche y empezó a cogerle la mano "de una forma increíblemente sensual".



La supuesta víctima indicó que los abusos, entre los que tuvo que observar al director masturbarse o fue tocado de manera sexual por él, duraron hasta 1993 y dijo que el hombre le dio 50.000 dólares en efectivo a lo largo de ese tiempo.



Asimismo, destacó que los hechos casi "destruyen" su familia y lo llevan al suicidio, y que no se había dado cuenta hasta ese momento de que el director había "intentado seducirlo".