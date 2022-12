Militares impiden el paso de diputados opositores a la Asamblea Nacional

La Guardia Nacional Bolivariana, custodio del Palacio Federal Legislativo venezolano, impidió hoy la entrada de los diputados opositores a la Cámara, luego de que los oficialistas constituyentes entraran por la fuerza para tomar el control de la sede, hasta ahora controlada por el antichavismo.



"No nos dejan pasar al Palacio Federal Legislativo. Este gobierno invade los espacios que ya no son capaces de ganar legítimamente", denunció el diputado Stalin González, jefe de la mayoritaria facción opositora, que representa dos terceras partes de los escaños de la Asamblea Nacional.



La Asamblea Nacional Constituyente, electa hace poco más de una semana en una controvertida elección que registró casi la mitad de votos de los que eligió al Parlamento ordinario, ha tomado el control de la sede legislativa fundamentado en la facultad de tener poderes plenipotenciarios e incuestionables por autoridad alguna.



Le puede interesar: Si me quedo en Venezuela mi destino es la cárcel: magistrado que huyó a Colombia.



Para acceder de forma rápida a nuestra señal en vivo y contenidos destacados, DESCARGUE ya la app de Blu Radio.

Publicidad