Ministro Reverol es un payaso: periodista venezolano herido en manifestaciones

El periodista judicial Román Camacho, quien trabaja en La Patilla, uno de los medios no oficialistas más importantes de Venezuela, narró en entrevista con Mañanas BLU los detalles del lunes, cuando resultó herido durante la cobertura de las manifestaciones.



“Nos encontrábamos dándole la cobertura a las manifestaciones como siempre se ha hecho y la gente decidió salir de la avenida hacia la autopista para ir más rápido a la Defensoría del Pueblo. En ese momento salió un contingente grande de la Guardia a disparar gases lacrimógenos. Durante ese intercambio, la Guardia disparaba las bombas hacia el cuerpo de las personas y una de esas bombas me da en la pierna y me ocasiona una fractura de la tibia”, narró.



Según lo narrado, la Guardia Nacional estaba usando los gases lacrimógenos como balas, disparándole directamente a los manifestantes.



Sobre la versión del ministro del Interior y Justicia, y actual comandante general de la Guardia Nacional, Néstor Revrol, según la cual la situación en Caracas es normal, el periodista dijo que “desde el punto de vista personal ese ministro es un payaso”.



“No puede ser que un ministro salga ante las personas y diga semejante mentira, cuando aquí se han visto protestas durante largos días y hasta horas de la madrugada”, finalizó.