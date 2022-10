Miss Bum Bum 2016 acusa a Cristiano Ronaldo de abuso

La ganadora del concurso Miss Bum Bum 2016, Erika Canela, en una entrevista con el diario británico ‘The Sun’ aseguró que presentó una demanda contra el 7 del Real Madrid, Cristiano Ronaldo, por acoso telefónico.

Publicidad

“Me llamaron puta y me dijeron que arruinarían mi vida (…) No quería salir más. No sé si los insultos eran de él o de otra persona”, dijo.

"Me bombardearon de mensajes ofensivos cuando lo rechacé (a Cristiano Ronaldo)”, añadió Canela.

Vea aquí: ¿Cristiano Ronaldo a China? Las palabras de Scolari que hacen temblar al Real Madrid

Publicidad

Asimismo, Miss Bum Bum 2016 también señaló que el astro portugués del Madrid le propuso ir a su casa, pero que por motivos de agenda la cita no se concretó.

“¿Quieres venir a mi casa? Quiero verte. Vivo junto a ti. Podemos descansar juntos”, fueron las palabras de Ronaldo, según Canela.

Publicidad