Mujer perdió su celular y quien lo encontró le grabó un mensaje que se viralizó

Hey Rob thanks for the inspirational words pic.twitter.com/MwI2pdn8kN — Megan (@megan_fogal) 27 de junio de 2016





El mensaje dice: “Hola, no sé de quién sea este teléfono, pero eres una persona hermosa y siempre conseguirás todo lo que tu mente crea que puedes lograr. Si tienes un sueño, ve por él, ve a cumplirlo, porque lo alcanzarás, tendrás éxito. No todo en este mundo es una promesa, pero si lo conviertes en una promesa, será una promesa. Dios bendiga a América, Dios te bendiga a ti, Dios me bendiga a mí y Dios bendiga a todos aquí”.

Fogal, en agradecimiento por su gesto y sus palabras, publicó en su twitter el video, el cual ha generado distintas reacciones, aplaudiendo la acción de Rob.

Ya han sido más de tres mil personas quienes lo han visto y más de mil los que lo han compartido.