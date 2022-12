Mujeres iraníes muestran latigazos que les aplicó el régimen por ir a fiestas

Mujeres iraníes, acusadas de violar los códigos morales de su país, comenzaron una protesta a través de redes sociales que consiste en la publicación de varias imágenes de las lesiones sufridas a manos de la policía, informó el medio árabe Al Arabiya.

Al parecer, los duros castigos impartidos se dieron después de que varias jóvenes fueran atrapados en fiestas mixtas, es decir, en las que participaban hombres y mujeres.

Cabe señalar que este tipo de fiestas, a la que asisten jóvenes de ambos sexos y en las que circula alcohol libremente, se encuentran prohibidas en Irán.

La activista iraní Masih Alinejad publicó la foto de la espalda de una mujer con el hashtag #NoToLashes (No a los latigazos), que ganó fuerza cuando fue replicada por medios de comunicación internacionales como The New York Times y France24.

Otra de las fotografías muestra a una mujer con la espalda severamente lesionada después de ser arrestada y duramente castigada por la Policía iraní.

