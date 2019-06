, quien a sus 37 años se ha convertido en un verdadero fenómeno electoral en su país, completa dos semanas en el poder sin dar claridad de lo que será su mandato, d

Le puede interesar: ¿Las redes sociales están acabando con el periodismo como profesión?

“¿Cuánto vamos a saber realmente del ADN de este gobierno más allá de los tuits? Eso está por verse, ojalá que tengamos un gobierno mucho más abierto a la prensa, como tuvimos en el anterior, que fueron cinco años de ausencia”, sostuvo Abelar.

Según el comunicador, las dificultades para la prensa para que ejerza su labor hacen que hasta el momento todo sea una incógnita con Bukele.

“Inicialmente, él [Bukele] da una apariencia de presencia y de transparencia, obviamente en la medida en que no podemos hacer preguntas como medios de comunicación (…) la transparencia quizás no es total, o no es como él la está planteando”, indicó Abelar.

“Su equipo de comunicaciones ha sabido adaptarse a sus exigencias. Es un equipo que no da tanto la cara. Es decir, él generalmente es el vocero, pero es un equipo de comunicaciones que creo que sí hace bien su trabajo, al menos en cuanto a posicionarle y dar la imagen de un presidente que ahí está”, agregó.

“En la medida en que [Bukele] no nos dé claridad, que no nos dé líneas estratégicas, no sé qué tan optimistas podemos estar”, sostuvo el periodista.

“Todavía estamos pendientes de escuchar cuál es la gran línea estratégica de su Gobierno, cuáles son las grandes apuestas.

Tenemos algunas líneas generales, pero una vez más no tenemos toda la claridad que quisiéramos”, concluyó.

Escuche esta entrevista: