Niegan ingreso de jóvenes a un avión por sus zapatos

La indignación se presenta luego de que un empleado de la aerolínea United Airlines no dejara entrar al avión a dos jóvenes por su calzado.



Dos pasajeras del vuelo Denver – Minneapolis, en Estados Unidos, perdieron su vuelo luego de que un vocero de la aerolínea prohibiera su ingreso argumentando que el tiquete que tenían incluía un código de vestimenta que las adolescentes no cumplían.



Jonathan Guerin, portavoz de United, señaló que las jóvenes no podían tomar el vuelo por utilizar un calzado conocido como ‘baleta’. Asimismo, señaló que el código también prohíbe el ingreso a pasajeros con pantalón de ‘malla’ o ‘leggins’.