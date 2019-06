Alberto Fernández, candidato a la presidencia de Argentina, cuya fórmula vicepresidencial es Cristina Kirchner, habló en Mañanas BLU de s

“Durante mucho tiempo tuve muchas diferencias con ella, que fueron públicas y de las cuales nunca me rectifiqué. Creo que hay un proceso de maduración en todos, también en Cristina. No soy yo la figura ideal para ser un títere y por lo tanto eso no es algo que me preocupa”, indicó.

“La misma Cristina me propuso ocupar el lugar de presidente y ella como vicepresidenta”, sostuvo el aspirante.

Escuche aquí la entrevista completa con Alberto Fernández en Mañanas BLU: