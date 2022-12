Obama asegura que tomará medidas contra Rusia por haber interferido en elecciones

En sus declaraciones, el presidente Barack Obama partió de la hipótesis de que el gobierno ruso y el mandatario Vladimir Putin, pudieron haber afectado el proceso electoral, que dejó como ganador al magante Donald Trump, el pasado 9 de noviembre.

Publicidad

Según Obama, no hay duda de que bajo la situación que determiné que un gobierno extranjero intente impactar la integridad de las elecciones estadounidenses, deben tomarse acciones y que estas llegarían en el momento y lugar indicado.

"Creo que no hay duda de que cuando cualquier Gobierno extranjero trata de impactar la integridad de nuestras elecciones nosotros tenemos que tomar medidas y lo vamos a hacer en el momento y el lugar que decidamos",dijo Obama

Publicidad

Igualmente, la agencia de prensa de la Casa Blanca, dio crédito a los informes que notifican que Vladimir Putin con su gobierno, pudieron estar involucrados en ‘hackeos’ contra el Comité Nacional Demócrata, que publicó por diferentes medios de información, datos sensibles de la campaña de Hillary Clinton.

Publicidad

La reacción de Obama se da luego de que la Casa Blanca atribuyera este jueves al mandatario ruso, Vladimir Putin, la responsabilidad directa de los ciberataques que interfirieron en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, elevando de nuevo la tensión entre las dos mayores potencias nucleares del mundo.



Ben Rhodes, principal consejero de Obama, despejó las dudas sobre lo que opina la Casa Blanca al respecto.



"No creo que estas cosas ocurran en el gobierno ruso sin que Vladimir Putin lo sepa", aseguró al canal de televisión MSNBC.



"Todo lo que sabemos sobre cómo funciona Rusia y hasta qué punto Putin controla el gobierno sugiere que, cuando hablamos de un ciberataque de estas características, estamos hablando de las esferas más altas del gobierno", dijo Rhodes.



"En última instancia, Vladimir Putin es responsable de las acciones del gobierno ruso", destacó el asesor del presidente.



Sus comentarios fueron respaldados por el portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, quien señaló que la acusación de las agencias de inteligencia estadounidense contra "altos cargos rusos" no tuvo por objetivo ser sutil.



La presión subió el fin de semana cuando el diario The Washington Post publicó un informe de la CIA sobre la intervención de Rusia en la campaña a través de ciberataques, concluyendo que el objetivo fue ayudar al republicano Donald Trump a ganar.



La posición de la Casa Blanca en este asunto la enfrenta directamente con Trump, quien este jueves volvió a poner en duda la mano rusa en los ataques informáticos contra el Partido Demócrata. Las filtraciones de documentos y correos electrónicos robados dañaron profundamente la imagen de su candidata Hillary Clinton.



"Si Rusia u otra entidad realizaban ataques informáticos, ¿por qué la Casa Blanca esperó tanto tiempo para reaccionar? ¿Por qué sólo se quejaron después de que Hillary perdiera?", escribió en Twitter.