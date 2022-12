ONU le pide a Venezuela dejar de usar Justicia militar para juzgar civiles

La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos pidió hoy al Gobierno venezolano que no use la Justicia militar para juzgar a civiles, una práctica a la que han sido sometidos casi medio centenar de personas y a la que el Gobierno no parece querer renunciar.



"Urgimos al Gobierno a que inmediatamente deje de usar la Justicia militar para juzgar a civiles, algo que es contrario a la ley internacional de derechos humanos, particularmente con respecto al debido proceso y a las garantías", afirmó Liz Throsell, portavoz de la Oficina en rueda de prensa.



El vicepresidente de Venezuela, Tareck el Aissami, advirtió ayer mismo de que la Justicia militar encarcelará a aquellos que obstaculicen la elección de la Asamblea Constituyente, proceso que tendrá lugar el próximo 30 de julio y a la que se opone la oposición.